"Ironiseeriv ja kohati ka sisekaemuslik maalide kollektsioon "Face Mist" kujutab seda udu, milles me kompame. See udu on kui eelarvamused, hirmud ja ebakindlus ning tihtilugu just see, millesse inimestele otsa vaadates ja olukordade mõistmise puhul takerdume," rääkis Paomets.

Ta lisas, et maaliseerias on kujutatud 15 kaunist ja eriilmelist naist ning iga näo taga on suurem lugu, mida esmapilgul ei märkagi.

"Maalid on raamitud peeglikildudega meenutamaks, et inimesed peegeldavad üksteist. See elu, mida elame, on meie endi loodud. On see pinnapealne või sisutühi, pöörane ja põnev," selgitas ta.

ArtDepoos toimuval näitus-müügil paneb Lepatriinu oksjonile lisaks maalidele ka 2018. aastal ilmunud albumi "Treehouse" ukuleled. Suurema osa näitus-müügi tulust soovib ta suunata heategevusse.