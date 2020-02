Inger ja Traffic jagasid konkurentidele punkte

Inger valis oma esimeseks Egert Milderi loo "Georgia (On My Mind)". "Ma valisin selle järgi, mida ma ise kuulaks, seepärast on ka Egert mul esimene. See vibe või feeling, mis selles laulus on, meeldib mulle väga, ka live-esitusena."

Viimasele kohale pani ta aga Synne. "Ma lihtsalt ei kuula sellist muusikat. Aga inimesena on ta tõsiselt väga tore."

Inger andis enim punkte Egert Milderi loole "Georgia (On My Mind)".

Traffic kooseisus Silver Laas ja Stig Rästa andsid enim punkte Anetti ja Fredi loole "Write About Me". "Kuidagi pidi ju panema," tõdes Laas. Viimaseks valisid nad Laura loo.