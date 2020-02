Tom of Finlandi näituse kuraator: ta lõi geidele positiivse eeskuju

Maailmakuulus Tom of Finland on mees, kelle homoerootilised joonistused muutsid maailma. Aga selleks, et need joonistused saaksid sündida, pidi ta oma tööaastate jooksul tegema ka sadu fotosid. Fotografiska Tallinnas on esimene kord kogu maailmas, kui need pildid jõuavad laiema avalikkuse ette.

"Esimest korda olen mina või ükskõik kes ta fotodega töötanud. Ma olen väga õnnelik ja uhke, et leidsin uue nurga, uue viisi teda ja tema kunsti vaadelda, " rääkis näituse kuraator Berndt Arell "Ringvaatele".

Näitusel on kokku 130 fotot, enamasti tema enda tehtud reprodena. "See on maailmas esimene kord. Uus viis vaadata Touko Laaksoneni, kes on Tom of Finland."

Soome kunstnik Touko Laaksonen sündis 100 aastat tagasi. "Sellised fotod polnud Soomes tookord legaalsed," selgitas Arell.

"Ta pidi ehitama stuudio ja pimiku endale koju, oma korterisse. Ta kartis kogu aeg, et politsei otsib ta korteri läbi. Kui ta parasjagu ei joonistanud, peitis ta kõik alati ära. Igapäevaelus tundis ta kogu aeg seda ähvardust."

Ta lisas, et Laaksonen hävitas enamiku fotodest, et tema sõbrad ja partnerid ohtu ei satuks.

"Ta töötas andekalt valgusega, fotodel on head varjud ja huvitav sügavus, otsekui oleksid need kolmemõõtmelised. Ta oli väga andekas visuaalne kunstnik," rääkis Arell.

Näitusel on ka 15 originaaljoonistust. "Saab võrrelda, mis juhtus, kui stuudios oli modell, keda ta pildistas ja siis joonistas. Mida ta ära võttis ja mida lisas. Mõistagi lisas ta palju."

Arelli sõnul lõi Laaksonen geidele positiivse eeskuju sel ajal. Tema pildid on alati väga positiivsed, õnnelikud ja uhked. Ja nad mängivad. See on naljakas, nagu suurte poiste mänguväljak."

Ta tõdes, et geidele polnud tol ajal palju positiivseid eeskujusid. "OIi ka teisi, aga mitte palju."

Arelli sõnas, et tema materjali avaldati palju, ka siis, kui see oli keelatud. "Neid võis tellida posti teel, nõudmiseni. See oli omal ajal nagu varjatud internet. Neid saadeti salajasel aadressil. Need sai kätte postkontorist. Piisas salakoodiga kviitungist, et see välja võtta. See oli tol ajal levinud saatmisviis ja ka tema kasutas seda."