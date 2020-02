Admiral Bellingshauseni kapten: Antarktika oli suur ja tore, aga inimesed laeva peal olid veel toredamad

"Läks üle ootuste hästi, sest nii palju kui ma eelmaterjali läbi töötasin, siis see Drake'i väin on tavaliselt üks väga suur kannatamine väikestele laevadele. See on üks karmimaid kohti ja meie praktiliselt purjede all sõitsime mõlemad otsad ära," rääkis Kivi.

"Ushuaiast Antarktikasse minnes me näiteks viimasel päeval ei purjetanud, sest tuult oli liiga vähe. Nii absurdne kui see ka pole. Tagasi tulime terve tee purjede all," lisas ta. "Uskumatu. Seda ei uskunud laevas keegi, et niimoodi on võimalik Drake ära sõita purjelaevaga."

Kivi sõnul oli enamik laeval külas käinud rahvast eelnevalt purjetamisega kokku puutunud. "Paljud olid aastaid paatide ja purjekate peal olnud, nii et seltskond oli väga tore. Antarktika oli suur ja tore, aga inimesed selle peal olid veel toredamad. Seltskond oli vapustavalt hea."

Ta märkis, et tema suurim hirm oli see, et kuivõrd paljud inimesed selles seltskonnas olid tippjuhid, siis kuidas ta nende egodega hakkama saab. "Aga koostöö sujus väga hästi. Kõik olid tulnud sinna meeskonnatööd tegema."

Kivi tõdes reisile tagasi mõeldes, et globaalne soojenemine on fakt. "Käisime näiteks Ameerika jaamas. Kõige suurem globaalse kliimasoojenemise eiraja on tänapäeval Donald Trump. Aga Ameerika teadusjaamas öeldi, et selged märgid on näha. Neil seal suur liustik on jaamal otse külje all ja see taandub iga aastaga."

Ta ütles, et viimastel aastatel on sealt välja sulanud terved saared, mida varem ei olnud. "Nii et globaalset soojenemist ei saa kuidagi eitada."