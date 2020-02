Uudo Sepp muudab finaaliks laulu kõrgemaks, Traffic vahetab kostüüme

Kui Trafficu solist Silver Laas tõdes, et finaaliks võtavad bändimehed end kokku ja riietuvad viisakamalt, siis Uudo Sepa laul "I'm Sorry. I Messed Up" muutub finaaliks kõrgemaks. "See on veel prooviasi, et tuleks salm heledamalt ja normaalsemalt välja ja lõpp normaalse ja ägeda pauguga lõppeks, et hääl oleks ilusasti esindatud," selgitas Sepp.

Lava poolest jäi Sepp aga poolfinaali esitustega väga rahule.

Silver Laas lisas, et Trafficul suuri muutusi finaaliks plaanis pole. "Me muudame võib-olla nii palju, et oma riideid muudame veidi. Isegi moepolitsei ei hakanud tööle, aga ise vaatasime, et finaal, äkki oleme natuke pidulikumad," selgitas Laas.

Ta lisas, et erilisi ootusi tal finaali ees pole. "Läheb nagu läheb, mida paremini läheb, seda rohkem pärast rahul olen," tunnistas ta.

Uudo Sepp loodab finaalis näidata rahvale aga oma parimat külge. "Eesti rahva ees on alati hea esineda," ütles Uudo, kes hindab fännide tuge kõrgelt.

Vahetult enne Eesti Laulu konkursi algust loobus Uudo Sepp koostööst senise plaadifirmaga Universal ning võistlusel on ta koos laulukirjutaja Andrei Zevakiniga. "Plaat sai valmis ja oligi vaja edasist rännakut. Mulle meeldib ise asjadega hästi palju tegeleda ja sellepärast võtsin otsuse vastu, et tõmmata karjäär tööle," selgitas Uudo, miks ta Andreile kirjutas.

Ta lisas, et Universal oli temaga alati arvestav ning vastu tahtmist ta midagi tegema ei pidanud. "Eks ta oli selline periood, kui mind pärast superstaarisaadet külma vette visati ja ma isegi ei teadnud, mis ma täpselt tahtsin," selgitas Uudo, miks otsustas plaadifirma alt lahkuda.

Andrei oli Uudo jaoks ilmutus. "Ma sain teada, mida ma tahan teha ja seda on edaspidi ka minu muusikas kuulda," ütles ta.