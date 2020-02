Vabariigi aastapäeva piduliku vastuvõtu saatejuhid on Katrin Viirpalu ja Johannes Tralla

"Mulle see meeldib. Esiteks Ugala on väga ilus maja, hästi renoveeritud, olen seal käinud ja see on arukas ja tark otsus viia Tallinnast need peod aeg-ajalt välja," arvas saatejuht Katrin Viirpalu.

Viirpalu on elevil, et saab Trallaga esimest korda ühist saadet juhtida. "Ma ei ole temaga kunagi koos midagi teinud ja sellevõrra on see pööraselt huvitav," ütles Viirpalu.

Tralla lisas, et on vabariigi aastapäevad veetnud tavaliselt teleri ees. "Ma pole kunagi presidendi korraldatud peol käinud. Seekord olen ma teleka sees ja peol kohal. Minu jaoks on see erakordne sündmus," ütles Tralla.

Nagu igal aastal, tõotab ka tänavune pidu olla erakordselt emotsionaalne. "24. veebruaril on mul tavaliselt päev läbi silm märg. Olgu see siis lipuheiskamine või siis ka õhtune presidendi kõne, kontsertetendus, mis on tavaliselt väga südamlik ja paneb tunnetama eestlaseks või inimeseks olemise suuri kategooriaid," selgitas Tralla.

Kätlemistseremooniat kommenteerivad taas Urmas Vaino ja Reet Weidebaum .

ETV elamussaadete toimetuse juht Karmel Killandi ütles, et riigipea on ikka erinevatel aastatel oma vastuvõttu Tallinnast väljas teinud. Sel aastal saavad külalised kokku vastrenoveeritud Ugala teatrimajas, kus lavastuse eest vastutab 2019. aastal parimaks lavastajaks valitud Karl Laumets ja muusikalise etteaste on kokku pannud Vaiko Eplik.

Viljandi ja Tallinna vahel sõidab erirong, kus mängib muusika ning vastuvõtu külalistele pakutakse suupisteid.

EV102 otseülekanded ETV-s toimuvad 24. veebruaril kell 7.30, 8.55, 10, 11.55, 17.30 ja 21.20.