Franz Malmsten "Sipsikust": lapsed nutsid küll, aga liigutusest

Franz Malmsten ütles, et käis oma venna Hugoga kolmapäeva õhtul "Sipsiku" esilinastusel ning talle jäi mulje, et lapsed nutsid liigutusest, mitte õudusest.

Franz Malmsteni vend Hugo andis "Sipsikus" hääle Mardile ja kuigi film on viimastel päevadel saanud ka kriitikat, tõdes Franz Raadio 2 saates "Hommik!", et väikevend end sellest segada pole lasknud.

"Ma arvan, et ta ei teagi nii väga sellest, mis on toimunud. Ma eile natuke uurisin, aga ma ei tea, kas ta üritas sellest kõrvale põigelda või lihtsalt ei tea mitte midagi. Ma ei jõudnudki küsida, mis ta arvab sellest," arutas Franz.

Franz käis koos vennaga ka kolmapäeva õhtul toimunud "Sipsiku" esilinastusel. "Ma nägin, kuidas lastel kõrval paar pisarat oli. See oli väga armas," ütles Franz.

Ta lisas, et lapsed ei nutnud kindlasti õudusest, vaid liigutusest. "Lugu oli liigutav, neil hakkas kahju, kuidas vahepeal ei lähe Sipsikul hästi ja vahepeal läheb paremini. Nad olid ikkagi väga filmis sees," kiitis Franz.

Franz ise mängib Eesti uues filmis "Talve", mille pakkumisele ta liiga pikalt mõtlema ei pidanud. "Oleks väga rumal olnud ei öelda sellele pakkumisele," ütles Franz.

Franzi näitlejast isa Mait Malmsten talle enne võtteperioodi õpetussõnu ei andnud. "Põhiliselt arutame stsenaariumikäike nii teatrilaval tükkides kui ka filmides. Pigem analüüsime lugu, mida üks või teine on teinud," ütles Franz.

"Talve" kriitikat pole Franz väga lugenud, kuid arutles, et mõned soovivad filmi rohkem sõjateemat. Malmsteni sõnul oli see aga taotuslik, et "Talve" räägiks kodumaa armastusest. "Saaga peab lõppema ilusalt ja helgelt, me ei taha jätta mingeid imelikke punkte," põhjendas Franz, miks "Kevade", "Suve" ja "Sügise" viimane osa sellise lõpus sai.

Mitmetes filmides mänginud Franzil tegelikult näitlejaharidust ei ole. Ta on lõpetanud Vanalinna hariduskolleegiumi teatriharu ning läheb sel aastal Eesti muusika- ja teatriakadeemia näitlemise eriala katsetele. "Mingil määral ta kindlasti suunab ja vormib, aga ka mitteminek teeks seda," arutles Franz.

Selle aasta alguses Eesti kinodesse jõudnud mängufilmi "Talve" on kahe nädala jooksul vaadanud üle 100 000 kinovaataja Eestis. Lisaks on filmi vaatamas käinud tuhanded inimesed Soomes. Selle vaatajanumbriga jõuab "Talve" üheksandaks enim vaadatud eesti mängufilmiks, mis on ületanud väärika 100 000 vaataja rea.