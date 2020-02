Leedu valis euroloo, mida ennustatakse juba Eurovisioonil kõrgele kohale

Leedu saadab Eurovisioonile The Roopi lauluga "On Fire".

The Roop kogus Leedu Eurovisiooni eelvoorus "Pabandom iš naujo!" enim publiku- ja žüriihääli, vahendas Eurovision tv.

Leedu ringhääling LRT kinnitas, et The Roop võitis televaatajate hääletuse ülekaalukalt, kogudes 50 139 häält. Võrreldes Leedu eelmise aasta võitja Jurijis Veklenkoga sai The Roop pea kaks korda rohkem hääli.

Juba praegu ennustatakse Leedu eurolaulule suurel võistlusel suurt edu, Eurovisionworldi ennustustabelis tõusis Leedu kõrgele teisele kohale Itaalia artisti Diodato laulu "Fai Rumore" järele.

Eurovisiooni lauluvõistlusel osaleb 2020. aastal 41 riiki, nende seas ka Ukraina ja Bulgaaria, kes möödunud aastal kaasa ei löönud.

65. Eurovisiooni lauluvõistluse poolfinaalid toimuvad Rotterdamis 12. ja 14. mail, finaalkontsert leiab aset 16. mail. Otse finaali pääsevad Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Hispaania, Suurbritannia ja eelmise Eurovisiooni võitja Holland.