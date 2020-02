Laura ja Jaagup peavad Eesti Laulu suurimaks konkurendiks Uku Suvistet

Poolfinaalid on nüüd seljataga ning Laura ja Jaagup Tuisk tõdesid, et tase on sel aastal väga kõrge. "Väga palju uut heat muusikat nii vanematelt kui ka uutelt artistidelt," ütles Laura ETV saates "Ringvaade".

Oma konkurentidest peab Laura tugevaimateks Uku Suviste laulu "What Love Is" ja Jaagup Tuisu pala "Beautiful Lie".

Eesti Laulu hindamine Autor/allikas: ERR

Ka Jaagup Tuisk tunnistas, et parimat pole lihtne valida, sest tase on kõrge. "Ma mingil määral proovisin panna kokku sümbioosi sellest, mis mulle endale meeldib ja mis Eurovisioonil läbi lööks," ütles Tuisk.

Tema lemmiklauludeks oli Aneti ja Fredi "Write About Me" ning Uku Suviste "What Love Is".