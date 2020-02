Turneri kasvaja oli parempoolses ajupoolkeras ja lähedal sellele osale, mis kontrollib vasaku käe liigutusi. Selleks, et 40 aastat viiulimängimise oskust ei kaoks, pakkus professor Ashkan välja plaani, et naine mängiks lõikuse ajal viiulit.

"Ajukasvaja võib vahel olla väga lähedal liigutava aju osa lähedal. See ajuosa laseb meil liikuda või rääkida. Tihtipeale teeme operatsiooni patsiendi ärkvel olles, et kaardistada aju selle lõikamise ajal. Seda selleks, et mitte kahjustada aju

elutähtsat funktsiooni, kui eemaldame kasvajat," selgitas King's College'i haigla neurokirurg Keyoumars Ashkan.

"Tegemist oli päris keerulise kasvajaga, mida oli väga raske opereerida. Nad ütlesid seda kohe alguses. Nad ei hakanud ütlema, et ära muretse või et kannatad ära. Ei, nad olid väga otsekohesed ja see mulle meeldis," rääkis Turner.

Gustav Mahleri, George Gershwini ja Julio Iglesiase muusikapalu esitanud Turneri operatsioon õnnestus ning üle 90 protsendi kasvajast, sealhulgas agressiivne osa lõigati välja. Pärast lõikust jäi alles ka naise vasaku käe täielik funktsioon.

Ashkani jaoks oli see esimene kord teha ärkvel patsiendiga ajulõikust. "Seekord oli ebatavaline see, et me ei tahtnud alles hoida üksnes liikumist, vaid ka täpsemat liikumist, et professionaalne viiuldaja saaks jätkata viiuli mängimist ja nautida kvaliteetset elu," sõnas kirurg.

Turneri ajuoperatsioon toimus 31. jaanuaril.