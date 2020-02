Koit Toome sügavast depressioonist: olin viimases augus

Kaks aastat tagasi tunnistas Koit Toome esimest korda, et aastatepikkune lavakarjäär on põhjustanud talle depressiooni. "Selleks sai korra põhjas ära käidud. See päädis ühel hetkel, kui ma olin üks kaks päeva voodis, värisesin ja mõtlesin, et kutsun kiirabi. See oli mingi selline viimane auk, kus ma kodus olin," meenutas Toome üht halvemat hetke oma elus "Vikerhommikus".

Koit meenutas, et pärast üht kontserti ei suutnud ta mitu ööd magada ning otsustas, et on õige aeg helistada oma perearstile. "Ma sain juba nädala-paariga suuremast august välja ja koos rohtude ja arstidega sain ma suhteliselt ruttu korda," lausus ta.

Kaia Triisa sõnul oli väga suur trump, et Koit tunnistas endale ja oma kuulajatele, et on aeg juhe seinast välja tõmmata. "Tal oma arst ja inimesed kõrvalt ootasid aastaid, millal pauk ära käib, nähes, mis tempos ta tööd rügab," tõdes Triisa.

Koit lisas, et paljud inimesed ei tunnistagi endale depressiooni. "Mina samamoodi. Ma lasin nagu tööhobune aastast aastasse ja nädalast nädalasse. Mingil hetkel need asjad kogunevad, summeeruvad ja asjal kaob lust ära," ütles Toome, et paus aitas tal tagasi muusikasse tulla.

Rahulik tempo

Koit tõdes, et kui oli tookord väsinud nii tööst kui ka muusikast, siis praeguseks on ta taas rajal ning annab kontserte. "Võrreldes aastatega, kui aastas oli rohkem kui 300 üritust, on viimased kaks aastat olnud tempo oluliselt rahulikum. Ma saan kodus olla," rääkis Koit, kes lihtsalt ühel hetkel tundis, et on nii väsinud, et ei taha nädalaid voodist välja tulla.

Kaia Triisa lisas, et kõrvalt on näha, et Koidul on tulnud uus kihk esineda. "Kui vaadata viimast kaht aastat, on tulnud hoopis teine hingamine," ütles Kaia, et Koit leiab rohkem aega ka lastele. "Me oleme tegelikult graafiku täiesti teadlikult hõredamaks ja seal on suur eduvõti meeskond. Selles olukorras ei saa inimest üksi jätta ja bänd on väga toetav olnud," kiitis Kaia.

Koit lisas, et viimastel aastatel on ta üha enam mõelnud sellele, et uued artistid tulevad peale ning tema jääb üha vanemaks. "Iga lavainimene, kes on professionaal ja artist, ilmselt mingil eluperioodil ja sisekaemuses mõtleb nendele asjadele. Kui sa oled eluaeg sellega tegelenud ja seda tööd teinud ja sa oled võitlejahing, siis loomulikult sa mingil hetkel mõtled, et mis ma peaksin tegema ja hakkad kahtlema," rääkis Toome, et mingil hetkel ta mõistis, et see ongi paratamatus.

41-aastasena on Toome leppinud, et pole enam noor ja moodne, mõeldes pigem sellele, kuidas oma publikut praegu kõnetada. "40-aastaselt sa ei laula enam samu laule kui 16-aastaselt, see oleks natuke naljakas," ütles Toome.

Koidu lavaelule elavad kaasa tema 11-aastane tütar Rebecca ja kaheaastane poeg Richard. "Kui Rebecca oli väiksem, siis ta tükk aega ei saanud aru, kui ta veel lasteaias käis ja issi lasteaeda järele läks, siis miks miks mõned lapsed põõsas naeravad ja "Nädalalõppu" laulavad. Tema jaoks see oli tohutu stress. Ühel hetkel ta ütles, et ta ei taha, et issi lasteaeda tuleb," tunnistas Kaia Triisa, et ka lastele pole isa kuulsus lihtne olnud.

Samas on Rebecca vanemate sõnul väga julge ja hakkaja ning käib vanematega tihti tööl kaasas. "Kui üritus läbi saab ja ma ütlen, et nüüd võib koju minna, siis ma näen, et ta on kõikvõimalikud flaierid, t-särgid, plaadid endale kuskilt kaasa korraldanud," naeris Kaia Triisa.