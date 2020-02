Inger avaldas võistlusloost kooriversiooni, millele lõi seade tema ema

Taaskord Eesti Laulu finaalis osalev Inger avaldas oma loost "Only Dream" kooriga versiooni, mille seade tegi tema ema Janne Fridolin.

Videos esitab Inger oma Eesti Laulu lugu koos Rahumäe põhikooli lastekooriga, mida juhatab tema ema Janne, kes on ka laulupeol dirigeerinud.

"Idee selline versioon laulust teha tuli minult ning mu ema, kes töötab dirigendina, oli kohe nõus seade tegema. See oli esimene kord, kui sain oma emaga muusikaalast koostööd teha ning seetõttu oli see minu jaoks väga eriline hetk. Ema on mind inspireerinud lapsest peale muusikaga tegelema ja ilmselt temalt olen oma musikaalsuse pärinud," arutles Inger.

Inger osaleb Eesti Laulu finaalis oma looga "Only Dream", mis loodud koostöös muusikaprodutsent Karl-Ander Reismanniga. Mullu jõudis Inger samuti Eesti Laulu finaali, kus saavutas oma looga "Coming Home" kuuenda koha.

Eesti Laulu finaal toimub 29. veebruaril Saku Suurhallis.