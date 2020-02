Karl Robert Saaremäe isa jälgedes käia ei taha: loodan, et ei pea riigikokku minema

"Ma loodan, et ma ei pea seda tegema,"

Saaremäe avaldas lootust, et saab nüüd hoopis uute kultuuriprojektidega edasi liikuda, sest film "Talve" on valmis ja jookseb edukalt kinodes. "Ma arvan, et ta asetub väga mõnusalt sinna riiulisse neljandana," ütles Saaremäe, viidates varasematele Oskar Lutsu teoste põhjal valminud filmidele "Kevade", "Suvi" ja "Sügis".

Samas tunnistas Saaremäe, et nii mõnigi Lutsu teoste austaja on jõudnud ka filmi suunas kriikanooli saata. "See on tore, et selline looja elab meis igas ühes, siis iga kord, kui me kuuleme muusikapala või näeme maali, siis meil on tunne, et saaksime omalt poolt midagi lisada ja see on väga tore, see hoiab kõike ringluses. Ja ikka inimesed tulevad juurde ja ütlevad, et üht või teist oleks võinud lihvida, aga lõpuks on ta täpselt selline, nagu me ta valmis saime. Ma arvan, et ta on kõige parem just sellisena nagu ta on," ütles Saaremäe.

Et filmimiseks valmistuda, vaatas Saaremäe kõik varasemad filmid üle, et leida ühiseid jooni enda ja Joosep Tootsi kehastanud Aare Laanemetsa vahel. "Tegelikult tegelased on ise piisavalt karakteersed, kui mängida lihtsalt seda, mida stsenarist on ette kirjutanud, hakkab lugu lahti rulluma," ütles Saaremäe, et liiga palju enda kallal tööd ei pidanud tegema, et sarnaneda Aare Laanemetsa kehastatud Joosep Tootsile.

"Talve" sai alguse eelmisel aastal ning jõudis kõigest aastaga suurele ekraanile. Filmis Joosep Tootsi poega kehastav näitleja ütles, et võtted toimusid kuu aega.

Saaremäe selgitas, et filmi näitlejad olid väga professionaalsed ning iga võttepäeva lõpus mindi koju uue päeva teksti õppima. "Kui meil on vaja kuu ajaga film ära teha, on tunne, et peaks korralikult tööd tegema, sest kui juhtub mõni apsakas, siis seda valmis ei jõua," selgitas Saaremäe.

Filmiperioodi katkestas nädalaks aga ootamatus kaameraga. "Meil ühel hetkel läks see kaamera natuke katki. Märt Koik ütles väga ilusasti, et "Talve" sai ikkagi filmitud niimoodi, et me filmisime kaamera lausa ribadeks," naeris Saaremäe, et filmimise jätkamiseks tuli Taanist kaamerale uus objektiiv tuua.