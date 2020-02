Galerii: Eesti Laulu finaali vaheklippides naerutavad publikut vennad Piusid

Idee autoriteks on Priit Pius, Arun Tamm ja Märt Pius. Vendade Piusidega liitub klippides saatejuht Tõnis Niinemets ja koomikutest kolmiku koostöös jõuavad ekraanile tegelased elust enesest. Klipid valmivad režissöör Arun Tamme käe all, produtsent on Kadi Freja Feldt ja tootja Get Shot Films.

Eesti Laulu finaalkontsert toimub 29. veebruaril Saku Suurhallis, õhtusele kontserdile eelneb päevane piletitega peaproov. "Oleme Tartus toimunud finaalidele saanud väga head tagasisidet ja selle tundega valmistume ka suureks finaaliks Tallinnas," sõnas Tomi Rahula, kelle sõnul on finaalkontserdile müügis veel paarsada seisukoha piletit.

Finaalis astub lavale 12 artisti:

1. Inger: "Only Dream"

2. Rasmus Rändvee: "Young"

3. Stefan: "By My Side"

4. Synne Valtri feat. Väliharf: "Majakad"

5. Uudo Sepp: "I'm Sorry. I Messed Up"

6. Uku Suviste: "What Love Is"

7. Shira: "Out In Space"

8. Anett x Fredi: "Write About Me"

9. Jaagup Tuisk: "Beautiful Lie"

10. Traffic: "Üks kord veel"

11. Egert Milder: "Georgia (On My Mind)"

12. Laura: "Break Me"

Eesti Laulu finaalkontserti kannavad üle Eesti Televisioon ja venekeelsete kommentaaridega ETV+, Eesti Laulu ametlik raadiokanal on Raadio 2. Ülekannet ja jooksvat infot saab jälgida ERR-i portaalis aadressil eestilaul.ee.