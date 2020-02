Reet Linna on saadet teinud negližees oma magamistoast: oli üsna sensuaalne

Reet Linna on 50 Eesti Televisioonis töötatud aasta jooksul pidanud tegema väga eriilmelisi saateid. Eriti on talle jäänud meelde aeg, kus öötelevisiooni saatejuhtidelt oodati tavapärasest tunduvalt rohkemat.

"Minu isiklik televisioon on täpselt 50 aastat vana. Täpselt nii kaua olen mina siin majas virvendanud," rääkis Reet Linna saates "Minu ETV". "On olnud halvemaid ja paremaid aegu, aga üldiselt on hästi palju paremaid aegu olnud."

Linna on telemajas olnud tööl vähemalt kümne erineva direktori käe all, pärast seda läks lugemine sassi. Kõige paremaks ja meeleolukamaks ajaks nimetab Reet 1980. aastaid, kui said tehtud kõik kullafondi kuuluvad saated.

"Üks tõeliselt hullumeelne tegu võeti ette 1989, kui keegi mõtles välja öötelevisiooni. See oli midagi enneolematut, seda polnud kunagi varem tehtud," rääkis Reet. Saadet tehti hilisel õhtul pärast "Aktuaalset kaamerat" ning kohal olid kõik parimad tegijad. Eetrisse läks palju enneolematut. "Näiteks jooksid siin majas striptiisitarid ringi," meenutas Linna.

Hullumeelseid ideid oli palju ning naissaatejuhtidele Reet Ojale, Maire Aunastele ja Reet Linnale mõeldi pidevalt midagi uut välja. Kord otsustati kaameraga minna Linna magamistuppa. "Lugu lõppes sellega, et mina olin päevasel ajal oma abieluvoodis, Rootsist ostetud väga ilus, valge, läikiv negližee seljas, lokid peas ja rääkisin telefoniga juttu. See kõik läks eetrisse. Oli üsna sensuaalne ja äärekese peal - midagi ei paistnud, aga oleks võinud aimata, mis seal on."

Teised saatejuhid olid veel hullemas olukorras. Reet Oja pisteti riietega duši alla ning Maire Aunaste sõitis auto kapoti peal, limpsides meelalt jäätist.

"Selliseid tempusid sai tehtud toona ja ma leian, et see oli üks toredamaid, vahvamaid, mis on selle aja sees väga üksmeelselt ja väga lahedalt, aja peale üldse mitte mõeldes tehtud," sõnas Linna.

Saatejuhte oli öötelevisioonil palju ning kohal oli terve raskekahurvägi. "Mitte keegi ei virisenud, mitte keegi ei öelnud "Tahan magama!" või "On hilja, kus mu voodi on?". Kõik mängisid kaasa. Seda aega tahaks. Et oleks Eesti Televisioonis selline hingus veel!" avaldas Reet Linna.

"Minu ETV"

ETV toob 65. hooaja puhul ekraanile meeleoluka lühilugude sarja "Minu ETV", kus endised ja praegused telestaarid meenutavad kõige eredamaid hetki oma karjääris.

Sari toob ETV ekraanile praegused saatejuhid Priit Kuusest Katrin Viirpaluni, aga ka mitmed suurkujud ning telemaja legendaarsed taustajõud, sh Marite Kallasma, Rene Vilbre, Jaak Tammearu jpt.

"Minu ETV" toimetajad on Karmel Killandi ja Kai Väärtnõu, režissöör Ülle Õun. Lood on eetris igal kolmapäeval kell 20.00.