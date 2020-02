Londonis selgusid Briti muusikaauhindade võitjad

Üritusel astusid teiste seas üles Dave, Mabel, Lizzo ja Billie Eilish, kes laulis oma tunnuslugu uuele Bondi-filmile "No Time to Die" ning keda saatsid laval FINNEAS, Johnny Marr ja Hans Zimmer, vahendab Pitchfork.

Parimaks uueks artistiks kuulutati Lewis Capaldi, parima Briti naissoost sooloartisti tiitli teenis Mabel ning parima meessoost sooloartisti auhinnaga läks koju Stormzy. Parimaks rahvusvaheliseks meesoost sooloartistiks kuulutati Tyler, the Creator, parimaks rahvusvaheliseks naissoost sooloartistiks aga Billie Eilish. Parima Briti ansambli teenis Foals, läbimurdeartistiks tituleeriti Celeste ning aasta looks kuulutati Lewis Capaldi lugu "Someone You Loved". Aasta albumi tiitliga läks koju Dave oma albumi "Psychodrama" eest.