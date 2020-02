The Weeknd avaldas uue albumi nimiloo "After Hours"

The Weeknd avaldas oma uue albumi nimiloo "After Hours". Album ilmub 20. märtsil. Laulja jagas sotsiaalmeedia vahendusel ka albumi kaanepilti.

The Weeknd avalikustas oma uue albumi nime veebruaris pärast lugude "Blinding Lights" ja "Heartless" avaldamist möödunud aasta novembris. Pärast kuueloolise lühialbumi "My Dear Melancholy," avaldamist 2018. aastal on ta koos SZA ja Travis Scottiga kaasa teinud "Troonide mängust" inspireeritud loos "Power Is Power" ning astunud iseendana üles Safdie-vendade filmis "Uncut Gems", mille peaosas on Adam Sandler, vahendab Pitchfork.