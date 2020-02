Kumu uus püsinäitus pani Marko Reikopi laulma

"Ta seisab mitte väga hea kvaliteediga video taustal, lauluväljaku juures ja tal on selline vannimüts peas," kirjeldas Marko interaktiivset Trallat nähes. "No selle töö eesmärk on kindlasti laulva revolutsiooni traditsiooni natukene nihestada," kommenteeris Reikopiga näitust väisanud noor kunstiteadlane Marten Esko.

Mare Tralla lauluhääle testimiseks laulsid nad talle paar viisijuppi, mille peale skandaalne kunstnik heleda häälega kaasa laulma hakkas. "Kungla rahvast laulab ta väga psühhedeeliliselt ja omapärasel moel. Ja tal on isegi liikumine siia juurde pandud," imestas Marko. Meeste ehmatuseks hakkas Mare järsku ka tumeda ja mehise häälega laulma, aga repertuaar jäi siiski samaks.

Kumu uus püsiekspositsioon keskendub 90. aastate Eesti kunstile. Näitus toob rahva ette tolle aja kõige suuremad kunstnikud ja parimad tööd.

Näituse kuraator Eha Komissarov valis väljapanekusse ainult staarid ja suured hitid. Kõik teosed on muuseumi välja ostetud. "Lähteülesanne ei olnud kindlasti kerge. Eha on siin teinud raskeid valikuid," selgitas Esko.

Lisaks teostele on kunsti juurde toodud ka ajaloolist konteksti. "ERR-i arhiivist on välja nopitud autorisaated kunstnikest ja lisaks on juures ka teatav lühiülevaade, mis 90. aastatel kultuuriliselt ja poliitiliselt ühiskonnas üldse toimus," selgitas Esko ja lisas, et tegu oli kindlasti väga segase ja kirju ajaga, mida ei ole väga põhjalikult läbi töötatud.