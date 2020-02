R2 küsitlus: Kes peaks võitma Eesti Laulu?

EESTI LAUL 2020 FINAAL:

1. "Only Dream", esitaja Inger

2. "Young", esitaja Rasmus Rändvee;

3. "By My Side", esitaja STEFAN;

4. ."Majakad", esitaja Synne feat. Väliharf;

5. "I´m Sorry. I Messed up", esitaja Uudo Sepp;

6. "What Love Is", esitaja Uku Suviste;

7. "Out In Space", esitaja SHIRA;

8. "Write About Me", esitaja Anett x Fredi;

9. "Beautiful Lie", esitaja Jaagup Tuisk;

10. "Üks kord veel", esitaja Traffic;

11. ."Georgia (On My Mind)", estitaja Egert Milder;

12. "Break Me", esitaja Laura.

12 artisti astuvad võistlustulle järgmisel nädalal, 29. veebruaril Tallinnas Saku Suurhallis.

Ennustused, kommentaarid, emotsioonid lava pealt ja lava tagant, järelkajad ja kokkuvõtted toob kuulatateni Raadio 2 erisaate vahedusel. Saatejuhid Erik Morna, Margus Kamlat, Bert Järvet ja Kristo Rajasaare.