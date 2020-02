Clicherik & Mäx andsid välja videosingli "Ära tuusa" koos Reketiga

Lugu räägib Mäxi sõnul ebavajalikult üleolevast suhtumisest. "Asjalistest, kes end kuidagi teistest etemaks peavad, kellel sõnu kukub, aga tegusid ei näe. Mõni ihkab täiega oma tuusamisega kohta kätte näidata, aga paraku see eriti välja ei tule. Möödunud aasta on õpetanud seda, et enamus nupumehed tulevad ja lähevad," selgitasid Clicherik & Mäx.



Täna ilmunud muusikavideo on inspireeritud 90ndatest ja hip-hopi algusaegadest. "Mäletan, kui olime just lugu salvestamas ja küsisin poistelt, et mis oleks, kui me teeksime albumile loo koos Reketiga. Reku oli vist kohe nõus olnud, juhul, kui lugu lahe on. Asusin pikema jututa kirjutama," kommenteeris Mäx.

Ta meenutas, et pani päevakohased mõtted kirja ja läks laulu salvestama. "Kokku tuli nii vahva leelo, et olime kohe kindlad, et moodustame sellele ka musavideo. Loos ja videos võib leida hästi palju sarnasusi hip-hopi algusaegade ja 1990ndatega, olgu need siis mingid hip-hopi sound'id, laiad riided, erinevad koerad, sitcom'i intro, mille filmisime VLND Burgeris jne. Rändasime veidikene ajas tagasi," rääkis Mäx.

Reketi sõnul on tore vahepeal ka puusalt tulistada. "Nende vendadega tuleb see eriti vahetult välja. Kas siis stuudios või võttel," lisas Reket.

Reketiga koostöös valminud "Ära tuusa" pärineb Clicheriku & Mäxi 2019. aasta novembris ilmunud debüütalbumilt "Häng", millel tänaseks üle 700 000 Spotify striimi. Duo erinevatel, ka albumilt leitavatel singlitel on kokku üle 1,5 miljoni vaatamise Youtubes. Singel "Gaas" tõusis esimesel ilmumise nädalal Eesti muusika digiedetabelis kolmandale kohale ning hõivas Spotify Estonian Viral 50 edetabeli esikoha. "Käed üles" saavutas Raadio 2 aastahiti konkursil kümnenda koha.

Clicherikut & Mäxi saab laval näha juba sel pühapäeval, 23. veebruaril klubis Hollywood. Suvel astuvad nad üles nii Tyga kontserdil kui ka Wagwan festivalil.