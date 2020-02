Hülgekaamera püüdis pildile hülgepoja sünni

Jääpuudusel on hülged kolinud tänavu kuivale maale poegima ning Teetormaja hülgekaamera püüdis Vilsandi rahvuspargis pildile ühe hülgepoja sünni.

Aastas sünnib Eestis umbes 4000 hülgepoega ja kui meri on jääs, siis jagub jääd lõputult kõigile. Tänavusel soojal talvel peavad hülged tulema kuivale maale, aga kuna Eestis on liiga vähe saari, tekib rannikul hüljeste ülerahvastatus.

Hülgeuurija Mart Jüssi selgitas "Aktuaalsele kaamerale", et tänavu on jääd mitmesaja kilomeetri kaugusel Botnia lahes, kuid hülged sinna poegima ei lähe, sest on truud oma kodumaale. Kui pehmed talved jätkuvad ja meri enam ei jäätu, siis paarikümne aastaga viigerhülged Eesti vetes surevad välja ja edaspidi võib neid siin kohata vaid suviste eksikülalistena.