Prantsuse Rolling Stone Egerti laulust: ei imestaks, kui ta saaks Eurovisioonil kõikide hääled

Muusikaajakirja Rolling Stone prantsuskeelne väljaanne jagas Egert Milderi Eesti Laulu võistluspala "Georgia (On My Mind)" oma veebilehel.

Egerti enda sõnul on eriti rõõmustav artikli pealkiri "Egert Milder värvib Eurovisiooni bluusivärvidesse". ("Egert Milder va peindre l'Eurovision en blues")

Väljaanne tutvustab Milderi muusikalist teekonda ning selgitab loo tausta. Rolling Stone'i hinnangul on nii lugu ise kui ka selle juurde kuuluv video liigutavad. "Me ei imestaks, kui see pälviks 2020. aasta Eurovisioonil kõik hääled," seisis artiklis.

Laul "Georgia (On My Mind)" on inspireeritud Milderi kolmeaastasest kogemusest Gruusias, kus ta oma töö tõttu elas. Milder kolis Gruusiasse 2016. aastal. "Ma armusin sellesse imelisse riiki, sealsetesse mägedesse, karjamaasse, heasse toitu ja veini. Gruusia on maagiline riik, mida on sõnadega raske kirjeldada," on Milder oma loo kohta öelnud.

Lauluga "Georgia (On My Mind)" võistleb Milder Eesti Laul 2020 konkursil, mille 12 finalisti hulka ta pääses. Eesti Laulu võitja selgub 29. veebruaril.