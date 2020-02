Eleryn Tiit Billie Eilishist: ta julgeb eristuda

Eleryn Tiit kinnitas, et Billie Eilishi värske Bondi-lugu "No Time to Die" töötab väga hästi. "Juba teades, milline tema looming on, siis see toimib," mainis ta ja lisas, et aasta tagasi andis ta noortele lastele laulutunde ja siis nad tulid õhinaga, et kas ta teab, kes on Billie Eilish. "Pidin neile tunnistama, et ei teadnud Eilishit tol hetkel, seega ma ei ole tema väga staažikas fänn, aga viisin end kiirelt kurssi."

"Mul on selline tunne, et ta julgeb eristuda," sõnas Tiit ja mainis, et sa vaatad Billie Eilishit ja ta paelub sind. "Kui sa vaatad ka tema viimaseid muusikavideosid, siis nad on hästi teistmoodi ning kui veel mõtled sellele, et ta on veel 18-aastane, siis on üllatav, et ühe noore inimese peast tulevad sellised ideed," kinnitas ta, lisades, et kuigi paljud arvavad, et Eilish on väga depressiivne, siis intervjuudest tuleb välja, et tegelikult ta naerab kogu aeg.