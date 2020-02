Genka NBA korvpallurite stiilist: ülikondadest on liigutud kõrgmoe juurde

"Ringvaates" olid külas muusik Henry "Genka" Kõrvits ning stilist Karolin Kuusik, et rääkida lähemalt NBA korvpallurite riietumisstiilist ning sellest, kuidas see on viimaste aastatega muutunud.

Karolin Kuusik selgitas, et ta avastas NBA korvpallurite riietumisstiili juhuslikult paar aastat tagasi, kui ta kirjutas Google'i otsingusse "most stylish men on the planet". "Selle asemel, et mulle tuleksid ette näiteks Jared Leto ja muud popstaarid, olid seal järjest hoopis NBA korvpallurid ja ma mõtlesin, et seda teemat tuleb uurida," mainis ta ja lisas, et uus maailmakord näeb ette seda, et kui NBA mängija tuleb autost selle väikese teekonna riietusruumi, siis sellest on saanud väga oluline moelava.

Henry "Genka" Kõrvits kinnitas samuti, et lisaks korvpallihuvile on ta juba mõnda aega jälginud ka NBA mängijate stiili. "Kui pisut taustast rääkida, siis veidi aega tagasi oli NBA'l väga halb kuulsus, hästi palju kakeldi, kõik mehed käisid riides nagu gangsterid ja nägid välja nagu räpparid, lisaks tehti väljaspool väljakut igasugu pättuseid," selgitas ta ja mainis, et siis tegi aga NBA toonane juht David Stern reegli, et kõik peavad mängule tulema kohale ülikondades. "Sealt tulid protsestid, et see on hip-hop kultuuri mõnitamine ja rassism, aga tagantjärele ütlevad tüübid, et see oli väga hea muutus, sest tänu sellele liikusid nad high fashion'i juurde."