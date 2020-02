Aastaga üle tuhande kilomeetri kõndinud ajakirjanik kaotas 32 kilo

Ajakirjanik Üllar Priks, hüüdnimega Myrakas, kaotas aastaga 32 kilo. Kui eelmise aasta alguses näitas kaalunumber veel 140 kilo, siis tänaseks on see kukkunud 107,8 peale. Selle drastilise muutuse taga on igapäevane kõndimine. Koos "Ringvaate" reporteri Hannes Hermakülaga testiti, mis tunne on taas endise kehakaaluga kõndida.

42-aastane Myrakas oli ümmargune juba lapseeas. "Isegi kui ma enda meelest ei olnud, siis teiste meelest ikka olin," meenutas ta. Sellele annab tunnistust ka üks kooliajal teenitud diplom pikima liu eest. "Ma panin oma kehakaaluga kodumäest alla järve peale ja mind käidi tükk aega taga otsimas. Rohkem spordisaavutusi mul ette näidata ei ole," meenutas ta.

Oma kehakaalust hoolimata ei hakanud Myrakas kunagi sporti tegema. Ta armastas õlut ja šašlõkki ega tundnud oma tervise pärast üleliia muret. "No näitajad olid veel päris normaalsed, vererõhk võib-olla oli roninud kusagile sinna piiri peale, ma tundsin, et kui ma istusin rahulikus olekus paiga peal, siis pulss kippus olema 100."

Mehe elu muutus möödunud aasta 5. jaanuaril. "Aasta alguses on meestel mõnikord ikka natuke nõrk ja hell olla ja siis ma käisin lihtsalt jalutamas ühe tiiru, lihtsalt tahtsin tuulutada, et oleks kuidagi värskem olla, aga kuna mul halvem ei hakanud sellest, siis jäi mingisugune krõks sisse." Seda päeva peab ta oma teiseks sünnipäevaks. Peale seda hakkas ta iga päev jalutama, alguses neli ja siis seitse kilomeetrit päevas.

Jalutades hakkasid Myraka kilod langema. "Aga treener ütleb mulle, et mind ei tohi mingil juhul näiteks tuua, ainuke hea asi minu puhul on see, et minuga on läinud hästi ja et ma hakkasin liigutama, kõik muu selle juures on aga liiga ekstreemne," selgitas ta kaalulanguse tagamaid.

Myrakas surus hambad risti ja kõndis tõesti iga päev. "Igasuguse ilmaga ja igasuguses tervislikus olukorras tegin selle tiiru ära, isegi siis, kui tekkisid erinevad tervisehädad, küll valutasid jalad ja selg," selgitas ta ja lisas, et vahel olid valud isegi nii tugevad, et ilma pargipingil puhkuse ning harjutusteta oleksid jalad alt kadunud.

Tänaseks on mehe tervisenäitajad paremad kui kunagi varem. "Võhma on rohkem ja energiat ka selle võrra, päevad on pikemad ja jõuad rohkem teha." Lisaks on tal tänu kaalulangusele oluliselt kergem kummardada ja kingapaelu kinni siduda. "Kui sa sinna alla lasid, siis sa pidid enne kopsud õhku täis võtma ja siis tõusid poolsinise näoga üles tagasi," meenutas ta oma varasemaid pingutusi.

"Ringvaate" reporter Hannes otsustas koos Myrakaga proovida, mis tunne on neljakilomeetrist vahemaad jalutada nii, et õlul 30 kilogrammi raskust. "Täiesti uskumatult raske tunne on," kommenteeris ta, kui talle kaotatud kilod uuesti selga pandi. "Ei suuda uskuda, et ma sellise kaaluga reaalselt ringi käisin."