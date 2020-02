Kadri Voorandi ema: tänaseni on süümetunded, et panin Kadri vennale väga suured kohustused

Viivi meenutas Vikerraadio saates "Käbi ei kuku...", et sai ka ise lapsepõlves korralikult riielda. "Kui see, mis oli ülesandeks antud, näiteks rohimine, ei saanud õigeks ajaks valmis või läksime ikkagi hoopis sõpradega mängima, siis meil olid tegelikult väga ranged piirid. Kaseurvaplaaster oli teatud eani kõva karistus," tunnistas Viivi.

Naise sõnul oli ta ka ise lapsevanemaks saades karmim. "Võib-olla rohkem isegi Kadri venna peale. Kuna meil läks elus nii, et issist laste kasvatamisel palju tuge polnud loota, siis ma panin oma väiksele pojale väga suured kohustused ja vastutuse, et õde valvatud ja hoitud oleks. Selles suhtes on mul süümetunded tänaseni, et võib-olla võtsin midagi lapsepõlvest ära," tunnistas Viivi.

Kuigi Kadri ja Andrese isa elas koos perega, oli kodune elu ja kasvatamine Viivi rida. "Isa elas meiega koos, isa ei kasvatanud meid, vaid jättis selle ema õlule," selgitas Kadri.

Sarnaselt Viivi vanematele, pidid ka Kadri ja Andres rohima maasikaid ja kartulivagusid. Lisaks pidi lastel olema õppimine korras. "Ema on oma olemuselt väga nõudlik. Ega ta ei käinud õppimisega üldse peale, et ole nüüd hea ja õpi ära, see tuli ise. Aga kuna ta oli ise samas koolis õpetaja, siis ta aeg-ajalt vaatas suurt päevikut, kuhu hinded pastakaga sisse märgiti ja kui seal oli mõni neli, küsis ta, et miks see viis pole," selgitas Kadri, et ema jaoks töötas mõte, et kui on võimalik teha paremini, siis alla selle ei ole vaja teha.

Samas oli Kadril ja Andresel ka palju vabadust ning kontserte andva ema tõttu pidid tihti ka ise hakkama saama. "Ema on igal juhul kangelane, et suutis kasvatada mind ja venda nii tublideks inimesteks hoolimata sellest, et enamiku ajast elas ta koolis ja kontserte andes kodust ära. Oma olemise ja otsekoheste vahemärkustega ja isa oma huumorimeelega kokku tõi meid selleni, et me vennaga kasvasime varases eas iseteadlikena üles," ütles Kadri.

Kadrit valvasid lapsena temast kuus aastat vanem Tanel Padar ja seitse aastat vanem Gerli Padar. "Seal käis mäng ja hoidmine vaheldumisi. See oli see, kuidas suuremad lapsed vaatavad väiksemaid. Tänapäeval kohtab seda vähem, aga maal on rohkem seda," selgitas Kadri.