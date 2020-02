Eestis vaimulikke riietava moestuudio Just4You juht: sellega rikkaks ei saa

"Ma töötasin kooli õppemeistrina 25 aastat ja mul oli grupis kaks neiut, kes käisid kirikus. Esimene talaar, mis me õpilastega koos tegime, oli Saaremaale," meenutas rätsep Maila Luht Vikerraadio saates "Kirikuelu", kuidas kirikuriiete äri Eestis alguse sai.

Praeguseks on Luht õmmelnud talaare ja teisi kirikuriideid ka Rootsi ja Soome kirikupeadele.

Kirikuriided, mida on vaja vaimulikele õmmelda, on spetsiaalsete voltide ja nööpidega talaarid, sametist mütsid ja kaasulad. "Praegu igas kuus midagi ikka õmbleme. Nii talaare kui ka Lutheri kuubesid ja albasid samamoodi," ütles Luht, et tellimusi jagub.

Moestuudio Just4You juht ja Maila Luha tütar Merike Kuks ütles, et kirikuriiete õmblemine on väga spetsiifiline töö. "Kõik see tarkus, mida ema oma kogemustega õppinud on, tuleks säilitada. Me töötame selle nimel, et ikkagi kirikuisad ka riidesse saaksid," ütles Kuks.

Ta lisas, et kirikuriideid on keeruline õmmelda, sest värvid, voldid ja nööpide arvud peavad olema täpselt paigas. "Selle osaga rikkaks ei saa, me põrkame hästi palju vastu meistrite puudumisega," ütles Kuks, et tikkijaid on väga vähe ning tikandeid tehakse masinatega.

Kuksi sõnul saab kirikuriideid osta välismaalt ka veebikaubamajadest. "Seal on vahe, kas on käsi- ja rätsepatöö või tööstusest tulev toode. Need tööstusest tulevad tooted on alati odavamad ja nendega on keeruline konkureerida. Me teeme selle osa, mida näiteks Poolast ei saa," selgitas Kuks, et näiteks Muhu tikandit ei saa ühestki välismaa veebipoest tellida.