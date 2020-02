Välismaa fännid hindavad Eesti Laulu finalistidest enim Jaagup Tuisku

Tartus toimunud Eesti Laul 2020 poolfinaalid selgitasid välja 12 artisti, kes astuvad võistlustulle juba kahe nädala pärast. Kiiremad välismaa fännid on juba jõudnud kokku panna oma isiklikud pingeread, mis laulud on nende jaoks favoriidid.

Neljapäeval toimunud Eesti Laulu esimesest poolfinaalist pääsesid finaali Egert Milder, Rasmus Rändvee, Anett x Fredi, Synne feat. Väliharf, STEFAN ja Laura.E esti Laulu teisest poolfinaalist pääsesid suurde finaali edasi Jaagup Tuisk, INGER, Uku Suviste, Traffic, Shira ja Uudo Sepp.

Erinevad eurofännid on juba koostanud edasipääsejate pingeread, kus esikohale on mitmel korral paigutatud Jaagup Tuisku lauluga "Beautiful Lie".

Youtube'i kasutaja ESC Flare:

1 Jaagup Tuisk "Beautiful Lie"

2 SHIRA "Out In Space"

3 Rasmus Rändvee "Young"

4 Uku Suviste "What Love is"

5 Tarffic "Üks kord veel"

Misja Eurowizja

1 Jaagup Tuisk "Beautiful Lie"

2 Shira "Out In Space"

3 Traffic "Üks kord veel"

4 Rasmus Rändvee "Young"

5 Egert Milder "Georgia On My Mind"

Alan Torres

1 Jaagup Tuisk "Beautiful Lie"

2 Rasmus Rändvee "Young"

3 Shira "Out Of Space"

4 Synne Valtri ja Väliharv "Majakad"

5 Uku Suviste "What Love Is"

Eurovision Slovakia

1 Jaagup Tuisk "Beautiful Lie"

2 Uudo Sepp "I'm Sorry I Messed Up"

3 Traffic "Üks kord veel"

4 Rasmus Rändvee "Young"

5 Uku Suviste "What Love Is"

12 artisti astuvad võistlustulle juba kahe nädala pärast, 29. veebruaril Tallinnas, Saku Suurhallis.