Adele lubab septembriks uut albumit

Adele teatas, et tema neljas stuudioalbum ilmub sügisel.

Laulja andis uudisest teada pulmapeol, kus ta esines ja teatas laval olles, et uut albumit võib oodata septembris, vahendab NME.

Adele'i mänedžer oli kinnitanud jaanuaris, et lauljalt võib tänavu oodata järge tema 2015. aastal ilmunud albumile "25". Ta lisas, et mida varem see välja tuleb, seda parem.

Viimane kord, kui laulja ise vihjas, et ta plaanib uut muusikat välja anda, oli tema 31. sünnipäeval möödunud aasta maikuus, kui naljatles, et uus album "30" saab olema drum and bass'i album.