Priit Võigemast ja Vaiko Eplik noorpõlvebändist Joyguns: eesmärk oli jõuda Ameerikasse

Vaiko Eplik tõdes, et 25 aastat tagasi ei andnud ansambel Joyguns ühtegi piletiga kontserti. "Me siin-seal, kus meil õnnestus püünele ronida, mängisime ja iga võimalust kasutasime," selgitas ta ja lisas, et nende suur eesmärk oli jõuda Ameerikasse. "Noore inimese unistused on suured ja peavadki olema suured, sest kui sa vähesest unistad, siis ei saa midagi tehtud, aga kui sa võimatust unistad, siis teed vähemalt midagi ära, seega Ameerikasse me ei jõudnud, aga nüüd oleme "Hommik Anuga" saates."

Vaatamata sellele, et Joygunsi ei andnud piletiga kontserte, saatis neid suur edu 1998. aastal Saaremaal solistide ja duettide konkursil, kus nad võitsid mitu auhinda. "Pärast seda oli meil tegelikult ka üks kohtumine Laisaare ja Kotkasega, kes tundsid meie vastu huvi," selgitas Priit Võigemast ja lisas, et kui nad olid oma loo ette mänginud, mis läks väga hästi, siis küsiti neilt, et kas te tantsite ka. "Me muidugi ütlesime, et kuidas me tantsime, kui me kitarri mängime, aga nad ütlesid, et teevad meile põhjad ja saate tantsida küll," tõdes ta, mainides, et selle taha nende kokkulepe kahjuks ka jäi.

Eplik meenutas, et koos Priit Võigemasti käis ta ka oma elu esimesel suurel rock-kontserdil. "Tallinna lauluväljakul esines Deep Purple, mina olin 16, sina olid vist 17," ütles ta ja lisas, et Võigemasti isa tuli veel neile järgi ja viis pärast ka koju.