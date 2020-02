Suri Briti telesaatejuht Caroline Flack

Meie seast lahkus 40-aastasena Briti saatejuht Caroline Flack (9.11.1979-15.02.2020), kes on tuntud nii reality-sarjast "Love Island" kui ka talendisaatest "The X Factor". Perekonna sõnul leiti saatejuht surnuna oma Londoni korterist, advokaadi kinnitusel võib tegu olla enesetapuga.

Viimastel kuudel seisis Flack silmitsi raskete süüdistustega, kuna väidetavalt ründas ta möödunud aasta detsembris oma elukaaslast, vahendas BBC. Süüdistuste tõttu loobus Caroline Flack ka "Love Islandi" viimase hooaja saatejuhi rollist.

Lisaks "The X Factori" ja "Love Islandi" juhtimisele võitis Flack 2014. aastal Briti versiooni saatest "Tantsud tähtedega". Oma telekarjääri alustas ta 2002. aastal, astudes üles sketšisaates "Bo Selecta!".

Pärast Caroline Flacki surma jäi ära "Love Islandi" 15. veebruari episood. "Ta oli meie meeskonna armastatud liige ja me oleme mõtetes tema pere ja sõpradega," kinnitasid sarja tegijad. Samuti on telekanal Channel 4 kinnitanud, et seni linastumata sari "The Surjury", kus Flack oli saatejuht, ei lähegi eetrisse.