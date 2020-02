ERR.ee video | Eesti Laulu finalistide ehedad emotsioonid pärast teist poolfinaali

Uudo Sepp kinnitas, et Eesti Laulu finaali pääsemine ning kõik sellega seonduv on olnud üks tema elu paremaid päevi. ""Eesti otsib superstaari" võitmine on võib-olla veel parem päev, aga tänane on ka üks ägedamaid päevi üldse," sõnas ta ja lisas, et nende teise poolfinaali esitus läks väga hästi. "Tagasiside oli kõigilt väga hea, kindlasti ootan Saku Suurhalli."

Ingeril on finaali pääsemise järel uskumatult hea tunne. "Ma ütlen ausalt, selline pingelangus südamelt," mainis muusik ja lisas, et kuigi ta mingis mõttes isegi ei oodanud edasipääsemist, siis seda suurem rõõm on finaali pääseda. "Saan uuesti finaali minna ja jagada oma muusikat kõigi teistega."