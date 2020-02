Pajusaar: Eesti Laul live-kontserdina on tähtis lauljate taseme teada saamiseks

Eesti Laulu žürii liikme, helilooja Priit Pajusaare sõnul on tähtis, et võistlusel esitatakse laule otse, sest see näitab, milline on lauljate tase.

Tartus on laupäeva õhtul Eesti Laulu teine poolfinaal. ETV elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi vestles hääletuse eel Priit Pajusaarega.

Pajusaare hinnangul on Eesti Laulu võitja kindlasti väärikas. "Väga tähtis on, et poolfinaaln on live-kontserdina. See on lauljate taseme teada saamiseks ülioluline, et me teame, kuidas live'is saavad lauljad hakkama," lisas ta.