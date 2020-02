Galerii: Eesti Laulu teise poolfinaali võistlejad kohtusid fännidega

Teises poolfinaalis osalevad:

1. Viinerid "Kapa Kohi-LA" - 9007001

2. Janet "Hingelind" - 9007002

3. Uku Suviste "What Love Is" - 9007003

4. Inger "Only Dream" - 9007004

5. Merilin Mälk "Miljon sammu" - 9007005

6. German & Violina "Heart Winder" - 9007006

7. Jaagup Tuisk "Beautiful Lie" - 9007007

8. Ziggy Wild "Lean On Me" - 9007008

9. Uudo Sepp "I'm Sorry. I Messed Up" - 9007009

10. Traffic "Üks kord veel" - 9007010

11. Shira "Out In Space" - 9007011

12. Mariliis Jõgeva "Unistustes" - 9007012

Täna selgub, kes on viimased kuus artisti, kes võistlevad 29. veebruaril Eesti Laul 2020 finaalis pääsu eest Eurovisioonile. Teist poolfinaali saad jälgida nii ETV eetrist kui ka otseülekandena ERR-i portaalidest.