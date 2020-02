Lenna ja Andres Kõpper ennustavad: Jaagup Tuisk paneb Eesti Laulu kinni

Mõlemad artistid usuvad, et teises poolfinaalis võistleb suurfavoriit, kes paneb terve võistluse kinni. "Ma arvan, et Jaagup Tuisk on tõesti favoriit," ütles Lenna Raadio 2 eetris.

"Ma arvan, et ta paneb kinni ära selle," lisas Kõpper.

Kõpperi sõnul saab võistlejate puhul otsustavaks see, kas televaatajad hääletavad laulu või eurolaulu poolt. "Siin saab otsustavaks see, kas valitakse rohkem Eesti laulu või Eestit esindavat eurovisioonilaulu," arutles Kõpper, et see määrab suuresti selle, mis laul võidab.

Teise favoriidina ennustavad Kõpper ja Lenna finaali Uudo Seppa. "Loona päris positiivne üllatus, kui ta laulab seda live'is hästi, siis see võib jõuda õigete inimesteni ja õigesse kohta," arutles Kõpper.

Lenna tõdes, et Eesti Laul on toonud muusikamaastikule ka uue Sven Lõhmuse. Nelja lauluga pääses võistlusele produtsent Karl-Ander Reismann.

"Paistab, et uus Sven Lõhmus on sündinud, kes siin paugutab ja päris hästi, sest lood on päris head poplood," kiitis Lenna.