Eesti Laulu teise poolfinaali hääletusliinid on avatud

Teises poolfinaalis võistleb täna taas 12 artisti, neli artisti jõuavad finaali žürii ja rahvahääletuse tulemusena, kahe edasipääseja saatuse otsustab ainult publikuhääletus. Hääletamine avatakse saate alguses, ühe kõne hind on 1.60 eurot. SMS-i teel saab hääletada numbril 13013 - hääletamiseks tuleb sisestada sõnumisse laulu number.

Teises poolfinaalis osalevad:

1. Viinerid "Kapa Kohi-LA" - 9007001

2. Janet "Hingelind" - 9007002

3. Uku Suviste "What Love Is" - 9007003

4. Inger "Only Dream" - 9007004

5. Merilin Mälk "Miljon sammu" - 9007005

6. German & Violina "Heart Winder" - 9007006

7. Jaagup Tuisk "Beautiful Lie" - 9007007

8. Ziggy Wild "Lean On Me" - 9007008

9. Uudo Sepp "I'm Sorry. I Messed Up" - 9007009

10. Traffic "Üks kord veel" - 9007010

11. Shira "Out In Space" - 9007011

12. Mariliis Jõgeva "Unistustes" - 9007012