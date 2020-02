Eesti Laulu teises poolfinaalis astub üles Inger lauluga "Only Dream". Eelmisel aastal Eesti Laulul edukalt finaali jõudnud laulja tunnistas, et väike närv on tal ikka sees.

"Eks väike närv ja pinge on ikka, aga ma arvan, et see tuleb ainult kasuks esinemisele. Kui üldse närvi ei oleks, oleks väga-väga veider," ütles Inger. Inger lisas, et sel aastal on tal publikule varuks paar üllatust, kuid need selguvad õhtusel kontserdil.

Tartu Ülikooli spordihoones algab täna kell 19.30 Eesti Laulu teine poolfinaal, kus selgivad kuus viimast edasipääsejat, kes hakkavad 29. veebruaril Eesti Laul 2020 finaalis võistlema pääsu eest Eurovisioonile. Teist poolfinaali saad jälgida nii ETV eetrist kui ka otseülekandena ERR-i portaalidest.