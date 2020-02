Eesti laulu teises poolfinaalis astub üles Ziggy Wild lauluga "Lean On Me" ning Tartus kohapeal on bändi toetamas lähedased ja pereliikmed.

"See on jumala äge, kui perekond toetab ja elab kaasa, aga kõige olulisem on, et meie laval tunneksime ennast ägedalt hästi, sest me teeme täpselt seda, mida alati ja loodam, et paneme protsendi juurde," ütles Laura Prits.

Tartu Ülikooli spordihoones algab täna kell 19.30 Eesti Laulu teine poolfinaal, kus selgivad kuus viimast edasipääsejat, kes hakkavad 29. veebruaril Eesti Laul 2020 finaalis võistlema pääsu eest Eurovisioonile. Teist poolfinaali saad jälgida nii ETV eetrist kui ka otseülekandena ERR-i portaalidest.