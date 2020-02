ERR.ee video| German mahendab Violina tüdrukute tulisust

Eesti laulu teises poolfinaalis astuvad üles German & Violina lauluga "Heart Winder". German tunnistas, et nii kaunite muusikutega nagu Violina tüdrukud on lausa lust koos töötada.

"German on nii rahulik, me oleme tulisemad, aga German alati silub kõik ära," naeris Violina muusik Daana Ots, et tülli pole nad kordagi läinud. "Ma püüan olla nagu kala vees," lisas German, avaldades lootust, et ehk saab Violinaga ka edaspidi koos muusikat teha.

Tartu Ülikooli spordihoones algab täna kell 19.30 Eesti Laulu teine poolfinaal, kus selgivad kuus viimast edasipääsejat, kes hakkavad 29. veebruaril Eesti Laul 2020 finaalis võistlema pääsu eest Eurovisioonile. Teist poolfinaali saad jälgida nii ETV eetrist kui ka otseülekandena ERR-i portaalidest.