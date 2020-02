ERR.ee video| Jaagup Tuisk loodab oma etteastega publikut puudutada

Eesti laulu teises poolfinaalis astub üles Jaagup Tuisk "Beautiful Lie" ning toob lavale keerulise koreograafia. Kuigi Jaagupi laulu võrreldakse tihti eelmise aasta Eurovisiooni võidulooga "Arcade", siis Jaagupi sõnul on oluline, et just tema loo sõnum televaatajateni jõuaks.

"Kõige tähtsam on lõppude lõpuks see, kui see muusika inimesi puudutab, siis ma olen juba enda esitusega rahul ja see on kõige tähtsam," ütles Tuisk.

Tartu Ülikooli spordihoones algab täna kell 19.30 Eesti Laulu teine poolfinaal, kus selgivad kuus viimast edasipääsejat, kes hakkavad 29. veebruaril Eesti Laul 2020 finaalis võistlema pääsu eest Eurovisioonile. Teist poolfinaali saad jälgida nii ETV eetrist kui ka otseülekandena ERR-i portaalidest.