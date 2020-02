ERR.ee video| Uudo Sepp toob lavale intiimse etteaste

Eesti laulu teises poolfinaalis astub üles Uudo Sepp looga "I'm Sorry. I Messed Up". Uudo rääkis, et loodam oma lavaetteastega jätta väga intiimset muljet.

"Me tõime sisse visuaalid, need seletavad lugu veidike lahti," ütles Sepp, et tema selja taga on vanad videolindid, millel loo sõnumit, vabandust kuvatakse.

Tartu Ülikooli spordihoones algab täna kell 19.30 Eesti Laulu teine poolfinaal, kus selgivad kuus viimast edasipääsejat, kes hakkavad 29. veebruaril Eesti Laul 2020 finaalis võistlema pääsu eest Eurovisioonile. Teist poolfinaali saad jälgida nii ETV eetrist kui ka otseülekandena ERR-i portaalidest.