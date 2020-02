ERR.ee video| Janeti hingelind on tema vanaema

Eesti laulu teises poolfinaalis astub üles Janet looga "Hingelind". Lauljatar ütles, et tema jaoks on kontsert õnnestunud, kui inimesed tema loo sõnumile mõtlevad.

"Kui mõelda sõnadele, räägib see laul selles, et kõigil meil on oma isiklik hingelind," selgitas Janet, kelle jaoks on hingelind tema vanaema.

Tartu Ülikooli spordihoones algab täna kell 19.30 Eesti Laulu teine poolfinaal, kus selgivad kuus viimast edasipääsejat, kes hakkavad 29. veebruaril Eesti Laul 2020 finaalis võistlema pääsu eest Eurovisioonile. Teist poolfinaali saad jälgida nii ETV eetrist kui ka otseülekandena ERR-i portaalidest.