Kuula: Justin Bieber avaldas uue albumi "Changes"

Muusik Justin Bieber andis välja albumi "Changes", mis on tema esimene plaat pärast 2015. aastal ilmunud kauamängivad "Purpose".

Uue plaadil löövad lisaks Bieberile kaasa ka Quavo ("Intentions"), Post Malone ja Clever ("Forever"), Lil Dicky ("Running Over"), Travis Scott ("Second Emotion") ja Kehlani ("Get Me"). Mais läheb Justin Bieber ka uue albumi esitlustuurile.

Justin Bieberi värske albumi loost "Second Emotion" tuli juttu ka Raadio 2 saates "Muusikanõukogu", kus kriitikud Valner Valme, Siim Nestor ja Erik Morna andsid loole oma hinnangu.

Kuula albumit: