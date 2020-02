Tallinnas esineb Prantsuse kultusbänd Nouvelle Vague

1960. aastate uue laine kinost inspireeritud Nouvelle Vague'ile on iseloomulik sättida tuntud rock- ning punkhitid jazz'ist, bossanovast ning new wave'ist mõjutatud võtmesse. Oliver Libaux ja Marc Collinsi eripärane lähenemine tuntud ingliskeelsele muusikale on taganud kollektiivile üleilmse edu. Lisaks viiele täispikale stuudioalbumile on nende tõlgendusi kasutatud ka mitmete sarjade ning filmide taustamuusikana.

Kontsertõhtul Uues Laines tulevad muu hulgas esitamisele kollektiivi tuntuimad tõlgendused Joy Divisioni, Blondie ja Dead Kennedys originaallugudest. Nouvelle Vague'i sünnipäevatuuri ainsa kontserdi Eestis juhatavad sisse Anna Kaneelina ja Erki Pärnoja.

Nouvelle Vague'i ainus kontsert Eestis toimub kultuuriklubis Uus Laine (Vana-Kalamaja 1). Uksed avatakse kell 19, kontertprogramm algab kell 20.