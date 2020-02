Täna selguvad kõik Eesti Laul 2020 finalistid

Teises poolfinaalis osalevad:

1. Viinerid "Kapa Kohi-LA" - 9007001

2. Janet "Hingelind" - 9007002

3. Uku Suviste "What Love Is" - 9007003

4. Inger "Only Dream" - 9007004

5. Merilin Mälk "Miljon sammu" - 9007005

6. German & Violina "Heart Winder" - 9007006

7. Jaagup Tuisk "Beautiful Lie" - 9007007

8. Ziggy Wild "Lean On Me" - 9007008

9. Uudo Sepp "I'm Sorry. I Messed Up" - 9007009

10. Traffic "Üks kord veel" - 9007010

11. Shira "Out In Space" - 9007011

12. Mariliis Jõgeva "Unistustes" - 9007012

Eesti Laul 2020 esimesest poolfinaalist pääsesid 29. veebruaril toimuvasse finaali Egert Milder, Rasmus Rändvee, Anett x Fredi, Synne feat. Väliharf, Stefan ja Laura.

Teises poolfinaalis võistleb täna taas 12 artisti, neli artisti jõuavad finaali žürii ja rahvahääletuse tulemusena, kahe edasipääseja saatuse otsustab ainult publikuhääletus. Hääletamine avatakse saate alguses, ühe kõne hind on 1.60 eurot. SMS-i teel saab hääletada numbril 13013 - hääletamiseks tuleb sisestada sõnumisse laulu number.

Tartu Ülikooli spordihoone uksed avatakse külalistele kell 18, poolfinalistide autogrammitund toimub kell 18.30. ETV juhatab poolfinaali sisse erisaatega kell 18.45, ETV ja ETV+ alustavad otseülekannet kell 19.30, poolfinaali saab jälgida ka ERR.ee portaalis. Mõlemad poolfinaalid jõuavad ETV ja ETV+ ekraanile kahes osas – algusega kell 19.30 ja "Aktuaalse kaamera" järel kell 21.30. Kella üheksaste uudiste ajal teeb Tartust otsesaadet ETV2, reporteriteks on Mari Tamm ja Jüri Muttika. Raadio 2 alustab otsesaadet Tartust kell 18.