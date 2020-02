Finaalis astuvad üles:

Jaagup Tuisk

Inger

Uku Suviste

Traffic

Shira

Uudo Sepp

Žüriile meeldisid kõige rohkem Ingeri, Jaagup Tuisu, Uudo Sepa ja Trafficu laulud.

Teises poolfinaalis osalesid:

1. Viinerid "Kapa Kohi-LA"

2. Janet "Hingelind"

3. Uku Suviste "What Love Is"

4. Inger "Only Dream"

5. Merilin Mälk "Miljon sammu"

6. German & Violina "Heart Winder"

7. Jaagup Tuisk "Beautiful Lie"

8. Ziggy Wild "Lean On Me"

9. Uudo Sepp "I'm Sorry. I Messed Up"

10. Traffic "Üks kord veel"

11. Shira "Out In Space"

12. Mariliis Jõgeva "Unistustes"

Eesti Laul 2020 esimesest poolfinaalist pääsesid 29. veebruaril toimuvasse finaali Egert Milder, Rasmus Rändvee, Anett x Fredi, Synne feat. Väliharf, Stefan ja Laura.

Finaalkontsert toimub 29. veebruaril Saku Suurhallis.