104-aastane USA sõjaveteran sai 70 000 sõbrapäevakaarti

Kõik sai alguse Bill White'i hooldekodu ja tema tütre tagasihoidlikust postitusest sotsiaalmeedias, et tore oleks, kui eakas veteran saaks mõne sõbrapäevaõnnitluse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me lootsime, et kuna ta on 104 aastat vana, siis oleks tore, kui ta saaks 104 sõbrapäevaõnnitlust," ütles Billi ütar Mary White.

Postkaarte ja kingitusi tuli nii palju, et lõpuks tuli need furgoonautoga kohale toimetada.

Endine merejalaväe major võttis kingitused ja ajakirjaniku vastu täies vormis. Nii palju kirju ei olnud ta saanud kogu oma varasema pika elu jooksul.

"See kõik ületab minu mõtlemisvõime," tunnistas ta.

Sõbrapäeva tähistatakse laialdaselt nii Ameerikas kui ka Euroopas. Legendi järgi on see päev seotud ühe Rooma kristliku preestriga, kes salaja sõdureid laulatas, eirates sellega keiser Claudius II käsku. Enne hukkamist 14. veebruaril aastal 270 olevat ta saatnud kallimale kirja, mille lõpus seisis: Sinu Valentin. 226 aastat hiljem nimetas paavst 14. veebruari valentinipäevaks ja preester Valentini armastajate patrooniks.