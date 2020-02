Linnateatri rahvas käis ekskursioonil oma uutes mängukohtades

Linnateatri sünnipäevaekskursioon algas Laialt tänavalt Linnateatri maja eest, liikus Suur-Sõjamäele, kus avatakse õige pea uus tootmishoone, kus valmistada dekoratsioone jne, ning lõpuks liikus ekskursioon Salme keskusesse.

Näitleja Külli Teetamm ütles, et selle päeva essents on see, et Linnateatri uus maja saab lõpuks teoks.

Anne Reemann tõdes, et tema ei ole praegu veel küll kindel, et ehitamisel tootmishoone ka päriselt valmis saab. "Praegu veel ei usu," märkis ta "Ringvaatele".

Elisabet Reinsalu usub, et suurest segadusest sünnib alati ka võimalusi. "Teisiti ei olekski võimalik. Areng seisvas vees ei toimu."