Eesti Laul võetakse üles Eurovisiooni-väärilise tehnikaga

Eesti Laul toob lisaks Eesti parimatele artistidele televaatajate ja publiku ette tipptasemel tehnika ja meeskonna. Kontsertide režissöör Tarmo Krimm selgitas, et Tartusse on kohale toodud teletehnika, mida kasutatakse tippülekannetel üle maailma.

Tartu ülikooli spordihoones toimuvateks Eesti Laulu poolfinaalideks on kohale sõidutatud kaks ülekandejaama, millest juhitakse kõike seda, mida kodust teleri vahendusel jälgida saab. Lisaks saab kahe poolfinaali jooksul näha laval valguspulki, leeke, tuult ja muid põnevaid efekte.

Režiipuldis on Marek Miil ja Tarmo Krimm - mehed, kes tavaliselt teevad suurt Eurovisiooni lauluvõistlust või maailmatasemel spordiülekandeid. Naiselikku pilku annab neile juurde ETV-s suuri ülekandeid praktiseeriv Kadi-Katariina Priske.

Eesti Laul on vabariigi aastapäeva ja laulupeo kõrval rahvusringhäälingu üks keerulisemaid ja suuremaid produktsioone. Krimmi sõnul on Tartus kohal varasemast suurem tiim ja võimsamad tehnilised lahendused, nagu videopuldi automaatjuhtimine. "See kindlasti mõjutab laulude kvaliteeti ja kõik on selle nimel, et väljavalitud laulud saaksid parima presentatsiooni," selgitas Krimm.

Krimm ütles, et Eesti Laulul toodetakse pilti, mis on sarnane Rootsi Eurovisiooni eelvooru Melodifestivaleniga. "See on kindlasti Eurovisiooni-vääriline," kiitis Krimm tehnoloogiat, mida Eesti Laulu salvestustel tänavu kasutatakse.

Kahest ülekandejaamast üks teeb suurt otseülekannet ja teine erinevaid saateid nagu ETV2 "Lava taga", mis on eetris "Aktuaalse Kaamera" uudiste ajal.

Vaataja silmale on uuenduslik tänavune Rene Jõhve tehtud valguskujundus, kus laest liiguvad üles-alla kaunid valguspulgad ja saali suunatakse efektsed värvilised valgusvihud, mis haaravad ka saalis oleva publiku ühtsesse tervikusse. Kaameratest tasub jälgida üle saali sõitvat teleskoopkaamerat, mis näeb välja nagu suur kraana ja haarab väga kiiresti plaane nii väga lähedalt kui ka väga kaugelt rõdudelt saali erinevatesse nurkadesse.

Kuna on tegu Eesti vanima ja suurima lauluvõistlusega, on loomulikult platsil mitu helipulti, mis kontrollivad, et tegu oleks väga hästi miksitud heliga nii laval kui ka saates.

Finaal, mis toimub veebruari lõpus Saku suurhallis, annab režissöör Krimmi kinnitusel Eesti Laulu meeskonnale veelgi suuremad võimalused pakkuda publikule maailmatasemel teleülekannet. Enne seda pannakse aga kogu jõud sellele, et Eesti Laulu teine poolfinaal laupäeva õhtul laitmatult õnnestuks.

Põnevaid fakte Eesti Laulu poolfinaalidest:

- Võtteplatsil toimetab paarisajaliikmeline meeskond

- Eesti Laulu meeskond teeb ühel võttepäeval kokku üle kahe miljoni sammu

- Eesti Laulu tegemiseks on Tartus kaasas suisa kaks ratastel telemaja, vana ja kuulus IRIS ja tema noorem õde MOON

- Tehnikast on Tartus kaasas parim kaamera- ja valguspark, mille tarvis on juhtmeid ainuüksi Tallinn-Mäo kilomeetrite jagu ehk enam kui 90 kilomeetrit