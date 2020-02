Lühiklipis saab näha Robert Pattinsoni Batmani-kostüümi

Režissöör Matt Reeves keskendub värskes filmis just Batmani detektiivitööle ja on suunatud väga konkreetselt just filmi nimitegelasele. Väidetavalt astuvad filmis aga Batmani kõrval üles ka The Riddler, Penguin ja Catwoman.

Filmi peaosalist kehastab Robert Pattinson, tema kõrval astuvad üles ka Zoe Kravitz, Andy Serkis, Colin Farrell, Paul Dano, Jeffrey Wright ja Peter Sarsgaard. Kinodesse jõuab "Batman" 25. juunil 2021. aastal.

